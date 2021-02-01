الشرطة التركية تعتقل 159 بعد احتجاجات على تعيين أردوغان رئيسا لإحدى الجامعات.. فيديو

قال مكتب حاكم إسطنبول إن "الشرطة التركية اعتقلت، اليوم الإثنين، 159 شخصا إثر احتجاجات في إسطنبول على تعيين الرئيس رجب طيب أردوغان عميدا جديدا في إحدى أكبر الجامعات في البلاد".

وبدأ الطلاب في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول احتجاجاتهم منذ ما يقرب من شهر قائلين، إن "تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة أمر غير ديمقراطي".

واحتج المعلمون في الجامعة أيضا على تعيين بولو.

واشتبك المتظاهرون مع الشرطة، اليوم الاثنين، وهم يرددون شعارات مثل "فلتخرج الشرطة" و"الجامعات لنا"، وفقا لرويترز.



On-going protests in #Turkey re appointment of Bogazaci University rector by the government. The right to protest must be protected! https://t.co/3B69wozzSg — ARTICLE 19 ECA (@article19europe) February 1, 2021

وقال مكتب حاكم إسطنبول في بيان إن "159 شخصا اعتقلوا لاحقا لعدم إنهاء المظاهرات أمام جامعة بوغازيتشي رغم التحذيرات"، وأضاف أنه تم فتح تحقيق.

وفي ذات الصدد، قال عمدة مدينة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في تغريدة عبر حسابه بتويتر،

"لا ينبغي أبدا إغلاق قنوات الحوار مع الشباب. تقع على عاتق جميع المسؤولين مسؤولية فتح القنوات التي تم إغلاقها حتى الآن".

وأضاف، "غدا سأستضيف وأستمع إلى طلاب جامعة بوغازيتشي وأفي بمسؤوليتي كعمدة لهذه المدينة".



Gençlerle dialog kanalları asla kapatılmamalı. Şu ana kadar kapatılmış kanalları açmak tüm yöneticilerin sorumluluğu. Yarın Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini Saraçhane'de misafir edip dinleyeceğim ve bu şehrin belediye başkanı olarak üzerime düşen sorumluluğu yerine getireceğim — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 1, 2021

وتابع، "لا يمكن أن يتم وضع الشباب رهن الاعتقال لأن شخصا ما يريد ذلك، يجب أن يكون هناك تكافؤ في الفرص ونوفر لهم بلدا حرا ومستقلا ولا ينبغي الاستخفاف بذلك.. ناقشت الوضع في البوسفور مع السلطات.. وطلبت توفير الحوار وستستمر محاولاتي".