عضو كنيست: الاتفاق النووي الإيراني كان مصلحة استراتيجية لإسرائيل

قال يائير جولان، عضو الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إن الاتفاق النووي الإيراني كان مصلحة استراتيجية لإسرائيل.

نقلت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الأربعاء، عن جولان قوله، إن الاتفاق النووي الإيراني الأساسي كان جيدا بالنسبة لإسرائيل، كونه قد ساهم في تراجع المشروع النووي الإيراني لسنوات طويلة، وهو ما لم تفعله العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وشدد جولان على أن مشاركة إسرائيل أو اعتبارها لاعبا أساسيا في أي اتفاق نووي إيراني جديد هو بعد استراتيجية ومصلحة للأمن القومي الإسرائيلي أكثر من الاتفاق النووي الأساسي، ولكنه لم ينف أن الاتفاق الأساسي أو الأول الذي وقع في عام 2015، كان مهما لبلاده.

وناشد عضو الكنيست الإسرائيلي، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، عدم وضع مشاكل أمام إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، لمنع التوصل لصيغة اتفاق نووي جديدة، خاصة وأن خطاباته الحماسية السابقة لم تمنع توقيع اتفاق نووي مع إيران، في عام 2015.

وعزى اعتقاد الشعب الإسرائيلي أن الاتفاق النووي الأول مع إيران كان سيئا لبلادهم بأن نتنياهو نفسه قد زرع في نفوسهم الخوف والقلق منه، كونه جمهور خائف يمكن السيطرة عليه، وغالبا ما يصور نتنياهو نفسه على أنه "المنقذ" من النووي الإيراني.

وأكد عضو الكنيست الإسرائيلي، يائير جولان، أن العقوبات على إيران فشلت، وعلى بلاده العمل على أن تكون طرفا مؤثرا وإيجابيا فيما يتعلق بالاتفاق النووي الجديد بين إيران والولايات المتحدة، باعتباره ضروريا لأمنها القومي.