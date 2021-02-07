إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز 9.5 مليون والوفيات 231534

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الأحد، عن تسجيل 26845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و522 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "تسجيل 26845 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و522 وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9 ملايين و524 ألف و640 حالة إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 231534".

وأشارت الوزارة إلى تعافي أكثر من 8.4 مليون مريض .

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

هذا وسمحت السلطات البرازيلية، الاستخدام الطارئ للقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد من صنع شركة أسترازينيكا البريطانية وشركة سينوفاك الصينية.



وأعلنت وزارة الصحة البرازيلية، يوم الجمعة، عن خططها إجراء مفاوضات مع مصنعي اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد من روسيا والهند.