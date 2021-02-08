اتصال هاتفي بين بوتين ونتنياهو يبحثان خلاله الوضع في الشرق الأوسط

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عددا من القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها الوضع في الشرق الأوسط.

موسكو - سبوتنيك. جاء في بيان للكرملين، منشور على موقع الرئاسة الروسية، أشار إلى أن الاتصال الهاتفي تم بمبادرة من الجانب الإسرائيلي:

واصل الجانبان تبادل وجهات النظر حول القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي والإقليمي، ولا سيما في سياق الوضع الراهن في الشرق الأوسط.

שוחחתי בטלפון לפני זמן קצר עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין על הסוגיות האזוריות ועל המשך התיאום בין ישראל לרוסיה מול התפתחויות ביטחוניות באזור. — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) February 8, 2021

من جانبه، نشر نتنياهو، مساء اليوم الاثنين، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، أكد فيه أنه اتصل تليفونيا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقش معه عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشار نتنياهو إلى أنه بحث مع الرئيس بوتين عددا من القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها الوضع في الشرق الأوسط، فضلا عن وجوب استمرار التنسيق بين إسرائيل وروسيا في مواجهة التطورات الأمنية في المنطقة.