مقتل 4 من قوات الأمن و18 مسلحا إثر اشتباكات وانفجارات في أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية، مقتل 4 على الأقل من أفراد قوات الأمن بينهم قائد لقوا حتفهم وإصابة 7 بجروح خطيرة في تفجيرات في شرق وجنوب البلاد اليوم السبت.

ونقلت "رويترز"، عن المتحدث باسم الشرطة في إقليم قندهار الجنوبي اليوم، قوله إن "انفجارا نجم عن عربة همفي محملة بالمتفجرات استهدف موقعا للشرطة مما أدى إلى إصابة 7 من أفرادها".

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن "18 إرهابيا من طالبان قتلوا وأصيب 9 آخرون في عملية في منطقة أرغنداب بإقليم قندهار مساء أمس الجمعة".

في حين صرح متحدث باسم الشرطة إن "انفجارا استهدف قائد الشرطة في منطقة تشابا دارا بإقليم كونار الشرقي مما أدى إلى مقتل 4 من أفراد الشرطة بينهم القائد".

كما أدى انفجار قنبلة على جانب طريق إلى إصابة 3 مدنيين في جلال آباد عاصمة إقليم ننكرهار الشرقي.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات الثلاث، تزامنا مع تصاعد العنف في أفغانستان مع اشتداد حدة الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة طالبان.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فريق الرئيس الأمريكي جو بايدن بمراجعة اتفاق السلام الذي أبرمته حكومة سلفه دونالد ترامب مع طالبان في فبراير/شباط 2020.

ويقضي الاتفاق بمغادرة جميع القوات الأمريكية والقوات المتحالفة أفغانستان بحلول الأول من مايو/أيار 2021.