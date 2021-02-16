"وصف بالحدث التاريخي"... لاعب إيراني في إسرائيل: سعيد بوجودي في تل أبيب

في خطوة وصفت بالتاريخية، يشارك لاعب إيراني في بطولة دولية في إسرائيل، من المقرر أن تبدأ بعد غد الخميس.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "سبورت 5"، أمس الاثنين، أن لاعب الجودو الإيراني، سعيد مولاي، سيشارك في بطولة "تل أبيب جراند سلام" للجودو التي ستنطلق بعد غد في إسرائيل، وإن كان بجنسية دولة "منغوليا"، وليس إيران.

وأفاد الموقع العبري أنه فور وصول سعيد مولاي إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، استقبل استقبال الفاتحين، وتم تخصيص حراسة أمنية خاصة به، مقارنة بغيره من اللاعبين الدولين المشاركين في البطولة.

ونقل الموقع الرياضي الإسرائيلي على لسان مولاي فور وصوله إلى تل أبيب، أنه "سعيد للغاية لوجوده في البطولة"، معربا عن شكره لجميع المنظمين، ولدولة إسرائيل، مشيرا إلى أن كل شيء على ما يرام ويشعر بالأمان.

وأكد الموقع أن اللاعب الإيراني، سعيد مولاي، يدخل المسابقة الدولية في إسرائيل باسم دولة منغوليا، بعد فراره العام الماضي من طهران إلى ألمانيا ومن ثم حصوله على جنسية منغوليا. وهو القرار الذي اتخذه بعد مطالبة الحكومة الإيرانية منه رفض مواجهة اللاعب الإسرائيلي، ساغي موكي.

وعلى خلفية القرار الإيراني، نشر الاتحاد الدولي للجودو بيانا، في سبتمبر/أيلول 2019، أوضح من خلاله تعليق النشاطات الرياضية للاتحاد الإيراني للجودو، بسبب رفض لاعب إيراني مواجهة نظيره الإسرائيلي، أثناء بطولة العالم للجودو التي أقيمت في طوكيو اليابانية في أغسطس/ آب 2019.

وتلقى لاعب الجودو الإيراني، سعيد مولاي، تعليمات من السلطات الإيرانية بعدم مواجهة اللاعب الإسرائيلي، ساغي موكي، في النهائي، وخسارة مباراة نصف النهائي في البطولة الدولية التي أقيمت في اليابان، آنذاك.

ويشار إلى أن سعيد مولاي هو بطل العالم في رياضة الجودو في وزن حتى 81 كيلوغراما لعام 2018، ومن المرجح أن يتبارز خلال البطولة التي تقام في تل أبيب مع صديقه لاعب الجودو الإسرائيلي، ساغي موكي، الذي فاز ببطولة العالم للعام 2019 في الوزن نفسه.

ووصف الموقع العبري مشاركة لاعب إيراني في بطولة إسرائيلية بأنه حدث "رياضي تاريخي" لم يحدث من قبل في تاريخ الرياضة الإسرائيلية.