أمريكا تقول إنها متخوفة من شراء مصر مقاتلات روسية

أعرب وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، لنظيره المصري، اليوم الثلاثاء، عن تخوف واشنطن من احتمالية شراء مصر مقاتلات "سو 35" الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن بلينكن تحدث عن المخاوف بشأن حقوق الإنسان، وأخرى بشأن شراء مصر المحتمل للمقاتلات "سو 35" من روسيا، خلال مكالمة مع نظيره سامح شكري.

كما ناقش بلينكن ووزير الخارجية المصري سبل التعاون بين البلدين في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب وكذلك مبادرات السلام الإقليمية.

يتبع...