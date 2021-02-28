غوتيريش: العالم يشهد أضخم أزمة تعليم في التاريخ

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن العالم يشهد أضخم أزمة تعليمية في التاريخ، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب غوتيريش، على "تويتر" اليوم الأحد 28 فبراير/شباط: "39 مليار وجبة مدرسية لم تصل إلى الطلاب حول العالم منذ بدء جائحة كورنا".

وتابع: "العالم يواجه أضخم أزمة جوع وأزمة تعليم في تاريخه".

واستطرد: "يجب مضاعفة جهود التمويل ووضع البرامج التي تساعدنا في التأكيد على أنه لن يكون هناك طفل متخلف عن الركب العالمي في هذا المجال".

39 billion school meals have been missed worldwide since the onset of #COVID19.



This is the biggest hunger and education crisis in history.



We must scale up the funding & programs that will help ensure no child is left behind. pic.twitter.com/iSFY7VU8FX — António Guterres (@antonioguterres) February 28, 2021

وقال أمين عام الأمم المتحدة إن أطفال العالم خسروا نحو 40% من الوجبات المدرسية بسبب جائحة كورونا.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 113 مليون مصاب، بينهم أكثر من 2.5 حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2020.

وتسبب جائحة كورونا في تعطيل الدراسة في غالبية الدول بصورة جزئية أو كلية، بينما تعطلت الكثير من الإمدادات الخاصة بطلاب المدارس خاصة الوجبات المدرسية.