"رسالة" تحدد موعد انسحاب القوات الأمريكية النهائي من أفغانستان

كشفت عدة مواقع إخبارية أفغانية، اليوم الأحد، عن رسالة بعث بها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى الرئيس الأفغاني أشرف غني، بشأن موعد الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية من أفغانستان.

وتعد قناة تلفزيون "طلوع" أول من نشر رسالة بلينكن وأكدتها صحيفة نيويورك تايمز، وفقا لرويترز.



وخلال الرسالة دعا وزير الخارجية الأمريكي الرئيس الأفغاني إلى خفض العنف في أفغانستان لمدة 90 يوما وبدء جهود جديدة للسلام بقيادة الأمم المتحدة.

وحذر بلينكن الرئيس الأفغاني من أن الولايات المتحدة قد تسحب كل قواتها من هناك بعد الأول من مايو/أيار المقبل.

وأحجمت متحدثة باسم الخارجية الأمريكية عن تأكيد صحة ما ورد بالرسالة، لكنها قالت إن الولايات المتحدة "لم تتخذ أي قرارات بشأن قواتنا في أفغانستان بعد الأول من مايو. كل الخيارات ما زالت مطروحة على الطاولة".

وفي نهاية فبراير/ شباط 2020، وفي حفل أقيم في قطر، وقعت الولايات المتحدة وحركة طالبان على اتفاق السلام الأول منذ أكثر من 18 عاما من الحرب، والذي ينص على انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان في غضون 14 شهرا، وبدء حوار بين الأفغان بعد صفقة تبادل الأسرى.

وتقول الأمم المتحدة، إن ما يناهز 6 آلاف أفغاني قتلوا وجرحوا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020 رغم انطلاق مفاوضات السلام، وبينت أن هذا الرقم على الرغم من ذلك يظل أقل بنسبة 30 بالمئة من ذات الفترة الزمنية من العام الماضي.