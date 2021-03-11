غرق سفينة شحن قبالة رومانيا ومقتل اثنين من البحارة وفقدان آخر

قالت البحرية الرومانية، إن بحارين أوكرانيين لقيا حتفهما، وفُقد ثالث، عندما غرقت سفينة شحن في البحر الأسود قبالة سواحل البلاد، اليوم الخميس.

من جانبها قالت شركة "جي إس بي"، المسؤولة عن عملية الإنقاذ، إن السفينة "فولغو بالت 179"، غرقت، وعلى متنها 13 من أفراد الطاقم الأوكراني، بينهم امرأة، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وذكرت الشركة على موقعها الإلكتروني، أنها أنقذت عشرة بحارة بعد أن أرسل الطاقم إشارة استغاثة قبل الفجر، لكن اثنين توفيا فيما استمرت جهود البحث عن بحار آخر، ونُشرت مروحية "لإجلاء السيدة الوحيدة والتي ساءت حالتها.

في السياق ذاته، نقلت وكالة "آغربرس" عن نقابة الملاحين الرومانية، قولها إن

السفينة كانت في طريقها لنقل الفحم الروسي إلى ميناء كونستانتا الروماني.

كما أرسل خفر السواحل زورقا للمشاركة في جهود الإجلاء والبحث، لكن متحدثا باسم الجيش قال لوكالة "فرانس برس" إن الأحوال الجوية "غير مواتية للغاية".