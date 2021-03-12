تركيا وأرمينيا تشيدان بإجراءات حفظ السلام الروسية في قره باغ

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى يومي 11 و12 مارس/ آذار محادثات هاتفية مع رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان.

وقال الكرملين في بيان: "في 11 و12 مارس/ آذار، أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات هاتفية مع رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، حيث بُحث خلال الاتصال الهاتفي تنفيذ الاتفاقات المدرجة في البيان الثلاثي والمؤرخة في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 و11 يناير/ كانون الثاني 2021".

وأضاف الكرملين، أن إلهام علييف ونيكول باشينيان أشادا بإجراءات قوات حفظ السلام الروسية المنتشرة على خط التماس وعلى طول ممر لاتشين.

ولفت البيان إلى أنه تم "التطرق إلى القضايا المتعلقة باستئناف الروابط الاقتصادية والنقل في جنوب القوقاز".

في وقت سابق، بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هاتفيا مع نظيره الأرميني فاغارشاك هاروتيونيان، التعاون العسكري التقني، إضافة الى الوضع في قره باغ.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان وقعتا برعاية روسيا، اتّفاقا لوقف إطلاق النار في ناغورني قره باغ، دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين ونظيره الأذربيجاني، إلهام علييف ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، وقعوا إعلانا مشتركا حول وقف شامل لإطلاق النار في قره باغ، تشرف عليه قوات روسية لحفظ السلام، تفصل بين مواقع الطرفين في الإقليم.

كما تضمن الاتفاق رفع القيود عن حركة النقل والعبور وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، وعودة النازحين إلى قره باغ برعاية المفوض الأممي لشؤون اللاجئين.