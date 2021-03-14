موقف أرتيتا الصارم مع أوباميانغ يؤتي ثماره ليفوز أرسنال بمباراة القمة

غامر المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، ميكيل أرتيتا، باستبعاد قائده وأبرز لاعبيه من التشكيلة الأساسية في قمة شمال لندن لأسباب انضباطية.

وكان من الممكن أن تنقلب الأمور على مدرب أرسنال، لكن قرار المدرب الإسباني أتى ثماره بفوز فريقه على توتنهام 2-1 اليوم الأحد.



وكان من المقرر أن يشارك بيير-إيمريك أوباميانغ أساسيا في المباراة ضمن الدوري الانجليزي الممتاز، لكن المدرب قرر وضع المهاجم على مقعد البدلاء في آخر لحظة، ولم يفصح أرتيتا عن السبب الرئيسي.

ولو كان أرسنال قد خسر المباراة كانت الجماهير ستتهم أرتيتا بالتسبب في هزيمة فريقه، لكن أرسنال رد بقوة ليعدل تأخره بهدف إيريك لاميلا الرائع ويحقق أول انتصار في ست محاولات أمام توتنهام بعد أن هز مارتن أوديجارد وألكسندر لاكازيت الشباك.

وقال أرتيتا الذي حقق أول انتصار له على توتنهام خلال مسيرته التدريبية للصحفيين، "كلنا نعرف أهمية أوباميانغ للفريق والنادي.

"تعاملنا مع موقف معين وتحرك الفريق للأمام".

ولم يشارك البديل أوباميانغ، هداف أرسنال هذا الموسم برصيد 14 هدفا، في المباراة وكشف موقف أرتيتا الانضباطي المعايير التي يريدها المدرب الإسباني من لاعبي الفريق.

وقال أرتيتا

"أحاول وضع بعض الأسس والقواعد التي يمكن من خلالها بناء شيء مستدام على المدى المتوسط والطويل، ويمكن أن يجلب لنا الفرح والسعادة".

وأضاف، "بدون ذلك لن يتحقق هذا الأمر ولهذا السبب استمر في الحديث عنه والعمل على أساسه".

وتابع، "علينا أن نحترم بعضنا البعض. لكن (أوباميانغ) لاعب رائع".



ووصف أرتيتا هدف لاميلا على طريقة "رابونا" بأنه "لمحة فريدة من الموهبة الاستثنائية"، لكنه أبدى سعادته بتعافي فريقه من التأخر بهدف على عكس سير اللعب.