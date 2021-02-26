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    أرسنال يتأهل لدور الستة عشر بالدوري الأوروبي

    أرسنال وميلان يتقدمان في الدوري الأوروبي وخروج نابولي وأيندهوفن

    © REUTERS / ALKIS KONSTANTINIDIS
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    احتاج أرسنال إلى انتفاضة متأخرة ليضمن مكانه في دور الستة عشر بالدوري الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس، وسينضم إليه كل من أياكس أمستردام ومانشستر يونايتد وميلان ورينجرز فيما ودع نابولي وأيندهوفن البطولة.

    وسجل بيير-إيمريك أوباميانج هدف الفوز قبل ثلاث دقائق من النهاية ليقود أرسنال لانتصار صعب 3-2 على بنفيكا و4-3 في مجموع المباراتين، لكن الفريق الإنجليزي كاد أن يودع المسابقة.

    مهاجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي
    © REUTERS / ALBERT GEA
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    وبعد انتهاء مباراة الذهاب، التي أقيمت في روما بسبب قيود مكافحة فيروس كورونا، بالتعادل 1-1 استضاف أرسنال مواجهة الإياب في أثينا وبدا في موقف جيد عندما تقدم مبكرا عبر أوباميانغ.

    وأدرك ديوجو كونسالفز التعادل من ركلة حرة قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، وارتكب داني سيبايوس خطأ فادحا بعد مرور ساعة، ليسمح لرافا سيلفا بالتقدم 2-1 لبنفيكا وكان أرسنال في موقف سيء.

    لكن كيران تيرني سجل هدفا ليمنح أرسنال الأمل وحسم أوباميانج النتيجة بضربة رأس من مدى قريب، وفقا لرويترز.

    وقال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الذي يحتل فريقه المركز 11 في الدوري "بالطبع هذا الفوز يمنحنا فرصة مواصلة الموسم، بكل تأكيد. كان من الممكن أن يكون الوضع قاسيا لو خرجنا بالنظر إلى ما قدمناه في المباراتين".

    وعبر ميلان بصعوبة من منافسه رد ستار بفضل قاعدة فارق الأهداف خارج الأرض، بعد التعادل 3-3 في مجموع المباراتين إذ استفاد الفريق الإيطالي من تعادله 1-1 في سان سيرو.

    ومنح فرانك كيسي التقدم لميلان من ركلة جزاء قبل أن يدرك الفاردو بن نبهان التعادل للفريق الضيف الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين.

    وتغلب روما 5-1 على براجا في مجموع المباراتين، فيما تعادل مانشستر يونايتد بدون أهداف مع ضيفه ريال سوسيداد ليستفيد بانتصاره 4-صفر في الذهاب.

    خروج نابولي

    وودع نابولي البطل السابق البطولة رغم فوزه 2-1 على أرضه على غرناطة الإسباني.

    وخسر نابولي ذهابا 2-صفر، لكنه بدأ مباراة الإياب بقوة ليضعه بيوتر جيلينسكي في المقدمة بعد ثلاث دقائق فقط.

    لكن أنخيل مونتورو عادل النتيجة لغرناطة، ورغم أن فابيان رويز استعاد المقدمة لنابولي بعد مرور ساعة تماسك غرناطة ليفوز 3-2 في مجموع المباراتين ليواصل سجله الرائع في مشاركته الأوروبية الأولى.

    وكان توتنهام هوتسبير بلغ دور الستة عشر أمس الأربعاء، لكن منافسه المحلي ليستر سيتي فشل في إكمال عقد الفرق الإنجليزية في البطولة بخسارته 2-صفر أمام ضيفه سلافيا براج.

    وضمن الفريق التشيكي التأهل بفضل هدفي أوكاش بروفود وعبد الله، سيما ليحتفل سلافيا عبر الهاتف مع توماس سوتشيك لاعبه السابق والذي يلعب حاليا في وست هام يونايتد.

    وقال بروفود "هناك انتعاش مذهل الآن. كانت مباراة صعبة لكننا واصلنا الإيمان بإمكانية تسجيل هدف".

    ريال مدريد
    © REUTERS / ALBERT GEA
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    وانتصر أياكس 2-1 على ليل الفرنسي ليفوز بمجموع المباراتين 4-2 رغم أن الفريق الهولندي واجه اختبارا صعبا، بعد أن احتاج لهدف متأخر من ديفيد نيريس ليريح أعصابه.

    وتبخرت أحلام منافسه المحلي أيندهوفن بعد خسارته 5-4 في مجموع المباراتين أمام أولمبياكوس، رغم انتصاره 2-1.

    وبدا أن ثنائية إيران زهافي ستصعد بالفريق الهولندي إلى دور الستة عشر بفضل قاعدة فارق الأهداف خارج الأرض، لكن المصري أحمد حسن (كوكا) هز الشباك قبل دقيقتين من النهاية ليواصل الفريق اليوناني مشواره في البطولة.

    وأكمل رينجرز متصدر الدوري الأسكتلندي الممتاز فوزا كبيرا 9-5 في مجموع المباراتين على أنتويرب البلجيكي بفضل فوزه 5-2 في جلاسجو.

    كما تأهل فياريال منافس غرناطة في الدوري الإسباني بالفوز 2-1 على سالزبورج ليحقق الانتصار 4-1 في مجموع المباراتين.

    وأكمل شاختار دونيتسك الفوز 3-صفر على مكابي تل أبيب في مجموع المباراتين، بينما فجر مولده النرويجي مفاجأة بالفوز 2-صفر في هوفنهايم ليكمل الفوز 5-3 في مجموع المباراتين.

    وودع باير ليفركوزن الألماني البطولة أيضا بخسارته 6-3 في مجموع المباراتين أمام يانج يويز السويسري.

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    ميلان, أرسنال, الدوري الأوروبي
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