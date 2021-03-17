صحيفة إسرائيلية تكشف موعد زيارة نتنياهو إلى الإمارات

كشفت وسائل إعلام عبرية، مساء أمس الثلاثاء، موعد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت صحيفة "جورازليم بوست" الإسرائيلية، أن "نتنياهو سيتوجه، يوم الخميس المقبل، إلى دولة الإمارات، في زيارة تستغرق عدة ساعات"، مؤكدة أن "مكتب نتنياهو، عاود الاتصالات مع مسؤولين في الإمارات لترتيب الزيارة".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد تحدث مع ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، الخميس الماضي، وتم التوافق على زيارة قريبة، بعدما قرر تأجيل زيارته إلى الإمارات، بسبب عدم موافقة الأردن على مسار الرحلة، بعد إلغاء زيارة ولي العهد الأردني للحرم القدسي، قبل زيارة نتنياهو بيوم.

كما كشف نتنياهو، أمس الثلاثاء، عن "تطوع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، باستثمار مبلغ كبير في إسرائيل. وقال نتنياهو، في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، إن "ولي عهد أبوظبي، تطوع باستثمار 40 مليار شيكل (12 مليون دولار) في إسرائيل"، مضيفا أن "ولي عهد أبوظبي أبلغه بأنه يريد أن يكون شريكا في مشاريع من شأنها تعزيز اقتصاد إسرائيل بعد جائحة كورونا".

يشار إلى أن إلغاء زيارة نتنياهو إلى الإمارات، هي الرابعة على التوالي، بعد أن ألغيت عدة مرات سابقا بدعوى الإغلاق المستمر في بلاده، نتيجة تفشي فيروس كورونا، في وقت أكدت وسائل إعلام عبرية أن هذه الرحلة تأتي على خلفية اقتراب موعد رابع انتخابات برلمانية في إسرائيل للكنيست، خلال العامين الماضيين، والمقرر تنظيمها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.