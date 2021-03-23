"هجمات إرهابية"... إسرائيل توجه تحذيرا إلى سفنها في الخليج

وجهت وزارة المواصلات الإسرائيلية تحذيرا عاما إلى سفن الشحن المملوكة لرجــال الأعمــال الإسرائيليين المبحرة في بحر الــعرب والـخليج، خشية من استهدافها، وذلك في أعقاب استهداف سفينة إسرائيلية قبل شهر في خليج عمان.

وقالت صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن "هيئة السفن والموانئ البحرية ووزارة المواصلات الإسرائيلية نشرت توصية لشركات الملاحة التي تبحر في بحر العرب والخليج العربي، باتخاذ وسائل الحذر المطلوبة".

وأضافت الوزارة أنه "في الأشهر الأخيرة سجل في خليج عمان والخليج العربي، عدد من الحوادث ذات طابع إرهابي ضد سفن تجارية وناقلات تابعة لدول عديدة في العالم"، موضحة أنه "في أعقاب ذلك أجريت تقييمات للوضع بين الأجهزة الأمنية الدولية، الاستخبارية والعسكرية التي ناقشت تهديدات محتملة تهدد المركبات البحرية".

يذكر أنه في 28 فبراير/ شباط، تم استهداف سفينة بملكية إسرائيلية في خليج عمان، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بالوقوف وراء الانفجار، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف السفينة التي أبحرت إلى دبي بعد ذلك لفحص حالتها.

من جانبها، رفضت طهران ما قالت إنها "مزاعم إسرائيل التي لا أساس لها من الصحة" بأن الحرس الثوري الإيراني، هاجم سفينة شحن مملوكة لإسرائيل بالقرب من خليج عمان خلال شهر فبراير الماضي.