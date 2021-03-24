رئيس جنوب السودان يوجه رسالة إلى أمير قطر

تسلم سلفاكير ميارديت، رئيس جمهورية جنوب السودان، أوراق اعتماد سفير دولة قطر لدى بلاده عبد الرحمن بن علي الكبيسي.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الأربعاء، أن رئيس جنوب السودان تسلم أوراق اعتماد الكبيسي، ليكون سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة قطر لدى جمهورية جنوب السودان.

ولفتت الوكالة إلى أن الكبيسي سيكون سفيرا غير مقيم في جنوب السودان، مشيرة إلى أنه نقل رسالة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، إلى رئيس جمهورية جنوب السودان، عبّر فيها عن تمنيه لجنوب السودان بدوام التقدم والازدهار.

رئيس جمهورية جنوب السودان يتسلم أوراق اعتماد سفير دولة قطرhttps://t.co/GCmjaBHXFr#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/VBTcWHVl95 — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) March 24, 2021

​ورد رئيس جنوب السودان برسالة إلى أمير قطر، عبر فيها عن تمنياته لدولة قطر باستمرار التقدم والتنمية والازدهار، كما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، التي أشارت إلى أنه عبر عن تطلعه للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين والانتقال إلى تعاون أوثق في كل المجالات.