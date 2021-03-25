بايدن يعلن عن هدف جديد يريد تحقيقه خلال الـ100 يوم الأولى من رئاسته

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساء اليوم الخميس، أنه وضع هدفا جديدا يريد تحقيقه خلال الـ100 يوم من رئاسته.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي أنه "وضع هدفا جديدا لتطعيم مواطني الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا".

Pres. Biden sets goal of 200 million COVID vaccine shots by his first 100 days in office, a doubling of his initial goal.



"I know it's ambitious...but no other country in the world has even come close." https://t.co/MxCmvxjEAz pic.twitter.com/Ync05Vcnbq — ABC News (@ABC) March 25, 2021

وأوضح "اليوم حددت هدفا ثانيا - بحلول مئة يوم من رئاستي، سنقدم 200 مليون جرعة".

وتابع "دفعنا 400 مليون دولار كمساعدات للأمريكيين المتضررين جراء جائحة كورونا".

وأضاف "نجحنا بإعادة نصف الطلبة إلى المدارس بدوام كامل".

وكان بايدن قد أعلن، في وقت سابق، أنه "بحلول نهاية مايو/أيار سيتم تأمين جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كافية لجميع الأمريكيين".

واستدرك الرئيس الأمريكي قائلا، آمل أن تعود الحياة إلى طبيعتها بحلول هذا الوقت من العام المقبل، وربما حتى قبل ذلك".

وحث بايدن الأمريكيين على الالتزام بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي كي لا يتراجع التقدم الذي تم إنجازه.

وأكد أن الولايات المتحدة إذا ما تبقى لديها فائض عن حاجتها من لقاحات فيروس كورونا فإنها ستشاركه مع دول أخرى.