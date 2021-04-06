وكالة الدواء الأوروبية: لقاح "أسترازينيكا" وراء تجلطات الدماغ النادرة ولا نعرف السبب

قال مسؤول كبير في الهيئة المسؤولة عن تنظيم قطاع الدواء في أوروبا، اليوم الثلاثاء، إن هناك علاقة واضحة بين لقاح "أسترازينيكا" المضاد لمرض "كوفيد 19" وحالات تجلط الدم النادرة جدا في الدماغ، رغم أن السبب المباشر للجلطات لا يزال غير معروف.

فيما قالت وكالة الدواء الأوروبية في بيان بعد تصريحات ماركو كافاليري، رئيس فريق تقييم اللقاحات لديها، إنها لا تزال تجري مراجعة للقاح، ومن المتوقع أن تعلن نتائجها يوم الأربعاء أو الخميس، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف كافاليري في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية: "في رأيي، يمكننا الآن أن نقول ذلك، فمن الواضح أن هناك ارتباطا (لجلطات دموية في الدماغ) مع اللقاح. ومع ذلك، ما زلنا لا نعرف ما الذي يسبب هذا التفاعل".

وقالت وكالة الدواء الأوروبية إن فوائد لقاح "أسترازينيكا" تفوق أي مخاطر، ودعمت منظمة الصحة العالمية اللقاح كذلك، فيما قالت الشركة سابقا إن دراساتها لم تجد خطرا أعلى للإصابة بالجلطات بسبب لقاحها.

تحقق الوكالة في 44 تقريرا عن جلطة دماغية نادرة للغاية تُعرف باسم تجلط الجيوب الوريدية الدماغية، حدثت بين 9.2 مليون شخص تلقوا اللقاح في المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تضم دولا أعضاء في الاتحاد الأوروبي وأيسلندا وليختنشتاين والنرويج.

وقال كافاليري إن الوكالة الأوروبية ستقول في مراجعتها إن هناك رابطا، لكن من غير المرجح أن تعطي مؤشرا هذا الأسبوع على الفئات العمرية التي يجب أو لا ينبغي أن تحصل على اللقاح.