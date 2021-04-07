بريطانيا قلقة من عنف أيرلندا الشمالية

أعرب رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء 7 أبريل/نيسان، عن قلقه من عنف أيرلندا الشمالية.

وأعرب رئيس الوزراء البريطاني جونسون عن قلقه العميق من العنف الأيرلندي الشمالي، بحسب ما نشرته وكالة "رويترز".

I am deeply concerned by the scenes of violence in Northern Ireland, especially attacks on PSNI who are protecting the public and businesses, attacks on a bus driver and the assault of a journalist. The way to resolve differences is through dialogue, not violence or criminality. — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 7, 2021

​وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه يشعر بقلق عميق إزاء مشاهد العنف في أيرلندا الشمالية، بعد أن أشعلت حشود من الشباب في منطقة بلفاست الموالية لبريطانيا النار في حافلة مخطوفة وهاجمت الشرطة بالحجارة. .

وقال جونسون في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "أشعر بقلق عميق إزاء مشاهد العنف في أيرلندا الشمالية، وخاصة الهجمات على خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية، التي تحمي الجمهور والشركات، وكذلك الهجمات على سائق حافلة والاعتداء على صحفي".

وتابع رئيس الحكومة البريطانية بقوله "إن السبيل لحل الخلافات هو الحوار وليس العنف أو الإجرام".