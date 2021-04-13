إعلام إسرائيلي: السفينة المستهدفة تعرضت لهجوم إيراني باستخدام صاروخ أو طائرة مسيرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن السفينة الإسرائيلية التي تم استهدافها قرابة سواحل الإمارات في الخليج، ربما تعرضت لصاروخ إيراني أو باستخدام طائرة بدون طيار.

القدس - سبوتنيك. ووفقا لصحيفة "معاريف"، فإن السفينة المستهدفة في الخليج "تعرضت لهجوم من قبل إيران باستخدام صاروخ أو طائرة بدون طيار".

فيما ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن السفينة مملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونجر "ويبدو أنها أبحرت تحت علم غير إسرائيلي لأنها مؤجرة لشركة أخرى"، موضحة أنه بحسب التقارير الأولية فإن السفينة تعرضت "لأضرار بسيطة جدا".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، أن " استهداف السفينة الإسرائيلية كان بالقرب من ميناء الفجيرة الإماراتي، مؤكدة أن "السفينة الإسرائيلية التي تم استهدافها تحمل الرقم 9690559".

وأوضحت أن "اسم السفينة "هيبرن" تعود ملكيتها لشركة PCC الإسرائيلية، وتستخدم لنقل السيارات.

وكانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت الشهر الماضي، أن سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل كانت في طريقها إلى الهند، تعرضت للاستهداف بصاروخ إيراني في بحر العرب.

وقالت القناة 12 العبرية، إن "إيـران أطلقت صاروخا على سفينة حاويات مملوكة لإسرائيل في بحر العرب"، موضحة أن "السفينة كانت في طريقها من تنزانيا إلى الهند، وأثناء الرحلة عندما أبحرت السفينة في بحر العرب ومرت بين الهند وسلطنة عمان، أصيبت بصاروخ سبب لها أضرارا".

كما تم استهداف سفينة بملكية إسرائيلية في خليج عمان، في الـ28 فبراير/ شباط، واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إيران بالوقوف وراء الانفجار، كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن إيران مسؤولة عن الانفجار الذي استهدف السفينة التي أبحرت إلى دبي بعد ذلك لفحص حالتها.

من جانبها، رفضت طهران ما قالت إنها "مزاعم إسرائيل التي لا أساس لها من الصحة" بأن الحرس الثوري الإيراني، هاجم سفينة شحن مملوكة لإسرائيل بالقرب من خليج عمان خلال شهر فبراير الماضي.