وزير تشيكي: "الخلاف الأمني" مع روسيا قد يؤثر على قرار دعوتها لـ "مناقصة نووية"

قال وزير الصناعة التشيكي كاريل هافليتشيك، إن ما وصفه بـ "الخلاف الأمني" مع روسيا يمكن أن يؤثر على قرار دعوة روسيا للمشاركة في منقاصة نووية.

وتابع، في تصريح لوكالة "رويترز"، اليوم السبت: "الخلاف الأمني مع روسيا قد يؤثر على قرار دعوة موسكو لتقديم عطاء لبناء وحدة جديدة في محطة دوكوفاني للطاقة النووية".

وأفادت وسائل إعلام، في وقت سابق اليوم السبت، بأن وزير الداخلية التشيكي، يان هاماتشيك، أعلن طرد 18 دبلوماسيا روسيا، من البلاد للاشتباه بعلاقتهم مع الخدمات الخاصة الروسية، وأمهلهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وزعم رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس، أن "سبب هذه الخطوة هو تورط الدبلوماسيين الروس المشتبه في عملهم كضباط في الاستخبارات العسكرية الروسية في تفجير مستودع للذخيرة في فربتيس عام 2014".

وبدورها، ردت الخارجية الروسية على البيان التشيكي، مؤكدة أن "براغ تدرك جيدا ما الذي سيلي طرد الدبلوماسيين الروس".