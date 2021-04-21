روحاني: إيران مستعدة لتلبية احتياجات باكستان من الطاقة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، خلال استقباله وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، اليوم الأربعاء، ضرورة ضمان السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن الأمن هو الهاجس المشترك للبلدين.

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء "إرنا" الإيرانية، اليوم الأربعاء، شدد روحاني على تطوير العلاقات بين إيران وباكستان في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية إضافة إلى تعزيز الأسواق.

وأكد الرئيس الإيراني ضرورة تطوير التعاون وتنفيذ وتفعيل الاتفاقيات بين البلدين، وأعلن في الوقت نفسه استعداد إيران لتلبية احتياجات باكستان من الطاقة.

من جهته وصف وزير الخارجية الباكستاني، العلاقات مع إيران بأنها "فريدة وقيمة وأخوية"، وأكد على تعزيز العلاقات وترسيخها في جميع المجالات.

وأعرب عن أمله في أن تدخل العلاقات الثنائية بين البلدين في المستقبل القريب مرحلة جديدة، وأن تشهد انفتاحات جديدة في تطوير العلاقات بينهما، لا سيما في المجالات التجارية والاقتصادية.

يذكر أن الحكومة الإيرانية أكدت، منتصف الشهر الماضي، أن بلادها وتركيا وباكستان في طريقها لاتخاذ خطوة مشتركة.

ونقلت وكالة "فارس"، عن المدير التنفيذي لشركة سكك حديد إيران، سعيد رسولي، إطلاق خط قطار بين إسلام آباد وطهران واسطنبول، في شهر أبريل/ نيسان الجاري.

وكان الخط قد تم تشغليه تجريبيا في سنة 2009 في إطار مشاريع منظمة التعاون الاقتصادي، حيث تم الاعتراف به من قبل منظمة الأمم المتحدة كممر دولي يربط البلدان الثلاثة.

ويستهدف خط الشحن خفض مسافة وزمن ترانزيت السلع بين إسلام آباد واسطنبول، حيث قطع القطار خلال المرحلة التجريبية مسافة 6500 كم بين المدينتين خلال 13 يوما، ومن ثم تم تخفيضها إلى 11.5 يوم.