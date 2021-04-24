فيديو أثار سخرية واسعة في مصر... هل هذه تدريبات للجيش الإثيوبي؟

انتشر مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر فيديو يدعي ناشروه أنه يظهر تدريبات للجيش الإثيوبي، ساخرين من قدراته القتالية، وذلك تزامنا مع تعثر المفاوضات حول سد النهضة بين مصر وإثيوبيا.

يظهر في الفيديو عشرات الجنود في ميدان يبدو أنه معسكر تدريب ويؤدي أحدهم حركات قتالية بدون استخدام الرصاص مطلقا هتافات غير مفهومة فيما يصفق له زملاؤه.

وقد جاء في النص المرافق "تدريبات الجيش الإثيوبي" مع تعليق ساخر يشير إلى أنها تشبه "طرد الجن".

تدريبات الجيش الإثيوبى، معلش هو شوية كدا والجن هينصرف فى الغالب بيكون ميعاد الإنصراف بعد الساعة 12 بالليل.😂😂 pic.twitter.com/QYiTjohi4c — Ebrahimslama (@E_S_202) April 7, 2021

حظي المقطع بآلاف المشاركات على صفحات مواقع التواصل، في ظل تعثر المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان بشأن سد النهضة.

الحقيقة

بعد البحث تبين أن الفيديو يصور تدريبات للجيش الهندي.

وهذه المشاهد تصور بالفعل تدريبات للجيش الهندي يطلق عليها اسم Dhaava position، أي وضعية الهجوم، وتقوم على استخدام القوة الجسدية في القتال.

ويمكن العثور على مقاطع شبيهة بها على الحساب الرسمي للحكومة الهندية في يوتيوب.

وتتخوف مصر من تأثير السد على إمداداتها من مياه النيل التي تعتمد عليها بنسبة 97% في مياه الشرب والري، بينما يحذر السودان من أن ملء السد من دون توقيع اتفاق سيؤدي إلى أضرار بسدوده.

وخلال الأسابيع الماضية حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا من "المساس بنقطة من مياه مصر لأن الخيارات كلها مفتوحة".