نائب الرئيس الصيني: واشنطن وبكين تمران بمنعطف حرج

قال نائب الرئيس الصيني وانغ تشي شان، إن الولايات المتحدة الأمريكية والصين تمران بمنعطف حرج، مشددا على أهمية استقرار العلاقات بين البلدين.

ذكرت ذلك شبكة تلفزيون الصين الدولية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن كلمة وانغ تشي شان، جاءت خلال كلمة بمناسبة الذكرى الخمسين لـ"دبلوماسية البينغ بونغ"، التي تشير إلى زيارة قام بها فريق تنس الطاولة الأمريكي إلى الصين عام 1971.

وكانت تلك الزيارة أول زيارة قام بها أمريكيون بعد تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949.

وقال نائب الرئيس الصيني: "تلك الخطوة بدأت مسار تطبيع العلاقات الصينية الأمريكية، التي شهدت تقدما مطردا على مدى الخمسين عاما الماضية".

وتابع: "البلدان يمران الآن بمنعطف حرج، وعلى الصين والولايات المتحدة مواصلة العمل من أجل علاقات أفضل والتعاون في معالجة القضايا العالمية مثل الوباء والتعافي الاقتصادي والسلام".

ولفتت الشبكة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، ألقى كلمة عبر الفيديو بهذه المناسبة، بينما شارك في الحدث أكثر من أربعمائة شخص، بمن فيهم من شهدوا التبادل التاريخي بين البلدين عام 1971.