روحاني يكشف عن أولويات بلاده في الوقت الراهن

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، أن توفير وتصنيع لقاحات كورونا هي من أهم أولويات منظمة التخطيط والميزانية والبنك المركزي ووزارة الصحة في بلاده.

© REUTERS / OFFICIAL PRESIDENTIAL WEBSITE روحاني: الأمريكيون والأوروبيون يدركون أن لا خيار أمامهم سوى رفع العقوبات "إرنا"، اليوم الأحد، بأن روحاني قد أفاد بأن برنامج الوزارة يتضمن حتى العشرين من تموز/يوليو المقبل، تلقيح 13 مليون مواطن، الذين هم الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وذكر الرئيس الإيراني لدى ترؤسه، اليوم، الجلسة الأسبوعية للجنة التنسيق الاقتصادي، أنه وبرغم القيود التي يعيشها العالم بسبب انتشار كورونا، ورغم تداعيات الحظر، فإن الحكومة قامت بالإجراءات اللازمة لتأمين استيراد اللقاحات بالسرعة المطلوبة، ولم تعد هناك عراقيل في هذا المجال.

ولفت الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إلى أن الأولوية في سياسة الحكومة هي تفعيل القدرات الداخلية لإنتاج لقاحات كورونا، ولكن حتى يتحقق ذلك لا بد من توفير اللقاحات عن طريق الاستيراد، كما أن الحكومة تعاقدت مع منتجي اللقاح في الداخل وستسدد المبالغ المطلوبة.