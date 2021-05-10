ألمانيا تتيح استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"

أعلن وزير الصحة الألماني، ينس سبان، اليوم الاثنين 10 مايو/أيار، إتاحة السلطات الألمانية استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" في البلاد.

وأوضح سبان أن برلين رفعت أولوية إعطاء لقاح "جونسون آند جونسون" لمكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار إلى أن أي شخص بالغ يريد الحصول على اللقاح، سيتمكن من تلقيه، بناء على نصيحة الطبيب.

وكانت هيئة تنظيم الأدوية في أوروبا قد دعمت، الشهر الماضي، استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"، بعد فحص حالات مشكلة نادرة في تخثر الدم لدى البالغين في الولايات المتحدة الذين تلقوا جرعة.

لكن الهيئة تركت الأمر للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، لتقرير كيفية استخدامها.