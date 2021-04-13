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    لقاح فايزر

    وفاة مريضة وأخرى في حالة حرجة بعد تلقيهما لقاح "جونسون آند جونسون"

    © REUTERS / YVES HERMAN
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    قال عالم كبير في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن مريضة أمريكية توفيت من مضاعفات تخثر الدم بعد تلقيه لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لـ"كوفيد 19" بينما كانت أخرى في حالة حرجة.

    بشكل عام، أصيبت 6 نساء تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما بنوع نادر من تخثر الدم في المخ، مع انخفاض عدد الصفائح الدموية، بين 6 و13 يوما من تلقي الجرعة، بحسب وكالة "فرانس برس".

    لقاح شركة جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا
    © REUTERS / Dado Ruvic
    البيت الأبيض يعلق على أزمة لقاح "جونسون آند جونسون"

    وقال بيتر ماركس في اتصال مع الصحفيين: "كانت إحدى الحالات قاتلة ومريضة في حالة حرجة". يُعتقد أن المرض ناجم عن استجابة مناعية نادرة للقاحات التي تؤدي إلى تنشيط الجلطات.

    ولفت ماركس إلى وجود ارتباط مع اضطراب مشابه شوهد في أوروبا بعد أن تلقى الناس لقاح "أسترازينيكا"، والذي يعتمد أيضا على تقنية ناقلات الفيروسات الغدية.

    من جانبها قالت آن شوتشات، المسؤولة الكبيرة بمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الخطر منخفض للغاية بالنسبة للأشخاص الذين تلقوا اللقاح منذ شهر أو أكثر.

    وأضافت:

    بالنسبة للأشخاص الذين حصلوا على اللقاح مؤخرا خلال الأسبوعين الماضيين، يجب أن يكونوا على دراية بالأمر والبحث عن أي أعراض.

    وتابعت: "إذا تلقيت لقاحا وتعرضت لصداع شديد أو ألم في البطن أو ألم في الساق أو ضيق في التنفس، فعليك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية".

    أوصت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بتعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا المستجد بعد اكتشاف حالات التجلط الدموية، لحين مراجعة بيانات الحالات المصابة بنوع نادر وشديد الحساسية من التجلط الدموي بعد تلقي اللقاح.

    وأوضحت الهيئة في بيان مشترك مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكية، أن "الإيقاف المؤقت لاستخدام لقاح جونسون آند جونسون مهم للتأكد من أن القطاع الطبي على دراية بإمكانية حدوث تلك المضاعفات الضارة، والعمل على العلاج المطلوب لهذا النوع من التجلط الدموي".

    كما كشف البيان أنه، حتى أمس، تم توزيع أكثر من 6.8 مليون جرعة من اللقاح في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أن تلك الحالات السلبية نادرة للغاية في الوقت الحالي.

    انظر أيضا:

    بسبب خطأ في المكونات... "جونسون آند جونسون" الأمريكية تتلف 15 مليون جرعة من لقاح كورونا
    الولايات المتحدة تستعد لوقف استخدام لقاح "جونسون آند جونسون" بعد حالات تجلط الدم
    "جونسون آند جونسون" تقرر تأجيل استخدام لقاحها المضاد لـ"كورونا" في أوروبا
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