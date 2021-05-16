أردوغان: على المجتمع الدولي أن يردع الهجمات "الوقحة" لإسرائيل

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه على المجتمع الدولي أن يتفاعل بقوة وبصورة رادعة مع ما وصفه بـ "الهجمات الوقحة"، التي تقوم بها إسرائيل ضد الفلسطينيين.