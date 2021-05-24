اعتقال الرئيس الانتقالي في مالي ورئيس الوزراء والتحفظ عليهما في قاعدة عسكرية

اعتقل عسكريون موالون لنائب الرئيس الانتقالي أسيمي غويتا، الرئيس الانتقالي باه نداو، ورئيس وزرائه المختار وان، بعد ساعات من الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.

الرباط – سبوتنيك. وقال مصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين 24 مايو/أيار، إن "عسكريين موالين لنائب الرئيس الانتقالي في مالي اسيمي غويتا يعتقلون الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس الوزراء المختار وان".

وأضاف المصدر أن "الرئيس ورئيس وزرائه نقلا إلى قاعدة كاتي العسكرية قرب العاصمة".

وذكرت تقارير إعلامية في مالي عن مصدر في مكتب رئيس الوزراء، أنه تم "اعتقال الرئيس الانتقالي ورئيس الوزراء بعد ساعات من الإعلان عن تشكيل حكومة جديدة".

ويأتي هذا الاعتقال بعد الإعلان عن تشكيلة الحكومة الثانية في الفترة الانتقالية، والتي تم فيها استبدال عدد من الضباط الذين شاركوا في انقلاب أب/ أغسطس الماضي بآخرين.

وعيّن الرئيس الانتقالي في مالي باه نداو، حكومة جديدة من 25 وزيرا هي الثانية منذ أن تسلم الحكم من المجلس العسكري الذي قاد انقلابا على حكم الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كيتا، في آب/ أغسطس 2020.

وتتضمن التشكيلة الحكومية الجديدة 4 جنرالات في الجيش يحتلون مواقع مهمة كالدفاع والداخلية. ولم يصدر التلفزيون الرسمي أي بيان عن تحرك الجيش.