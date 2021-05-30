إسرائيل تضيف مسافري دولتين لقائمة العزل خشية تفشي كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، بدء عزل المسافرين القادمين من روسيا والأرجنتين، ابتداءً من الغد، خشية تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لاعتبار أنهما سجلتا "الحد الأقصى من الخطر" فيما يتعلق بانتشار الفيروس.

القدس- سبوتنيك. وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان لها، إن "الأرجنتين وروسيا ستنضمان إلى قائمة البلدان التي تم تحديدها على أنها البلدان المعرضة لأقصى درجة من المخاطر جراء انتشار فيروس كورونا [المستجد]".

وأضافت الصحة بأنه تم تحديث قائمة البلدان التي سيتم عزل العائدين منها كالتالي: "روسيا، والأرجنتين، وأوكرانيا، وإثيوبيا، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، والهند، والمكسيك، وتركيا".

كما أصدرت الوزارة لائحة تحظر من خلالها المواطنين في إسرائيل والمقيمين فيها إلا لبعض الحالات الاستثنائية بالسفر إلى البلدان المعرضة لأقصى درجات الخطر من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويتطلب السفر إلى هذه البلدان موافقة لجنة الاستثناءات، بحيث يجب عزل جميع الركاب (بما في ذلك المتعافين والمُطعّمين) الذين يدخلون هذه الدول في المنزل حسب إجراءات وزارة الصحة.

وأشارت وزارة الصحة الإسرائيلية في بيانها إلى أن هذه "الإجراءات سارية حتى الثالث عشر من حزيران/يونيو المقبل ويتم تمديدها بحسب الحاجة وحسب مستوى المرض في هذه الدول".

كما حذرت وزارة الصحة من السفر إلى عدد كبير من الدول، مثل الهند، وأوزبكستان، وأذربيجان، والإمارات العربية المتحدة، وجزر الباهاما، وإستونيا، والإكوادور، وبلغاريا، وبلجيكا، وبيلاروس، وجورجيا، وألمانيا، والفلبين، وتنزانيا، واليونان ولاتفيا، وليتوانيا، والجبل الأسود ومصر وكينيا وكرواتيا ورواندا.

وفي ظل تزايد معدلات الإصابة بالأمراض في هذه الدول، أوصت وزارة الصحة الإسرائيلية بتجنب السفر غير الضروري للخارج على الإطلاق في هذه المرحلة.

كانت السلطات الإسرائيلية قد ألغت، في منتصف الشهر الماضي، اشتراط وضع الكمامات في الأماكن المفتوحة، وعادت الدراسة في مدارسها بشكل كامل، في أحدث خطوة للعودة إلى الوضع الطبيعي نسبيا بفضل حملة تطعيم ضخمة للوقاية من "كوفيد-19"، بعدما سجلت انخفاضا كبيرا في حالات العدوى والإصابة مع تلقيح غالبية سكانها، البالغ تعدادهم 9.3 مليون نسمة.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بكوفيد-19 في إسرائيل، حتى الآن، 839 ألفا و454 حالة، توفي من بينهم 6408 حالات، حسب الإحصاءات الرسمية.