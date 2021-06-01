الناتو يعمل على إعداد مفهوم استراتيجي جديد للحلف

اجتمع وزراء خارجية حلف الشمالي الأطلسي، اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاستعدادات لقمة الناتو التي ستعقد في 14 يونيو/حزيران في بروكسل بحضور الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن.

ومن المفترض أن تركز القمة على عدة نقاط أساسية بينها الوضع في أوكرانيا وبيلاروسيا وأفغانستان ومستقبل الناتو نفسه، حيث أكد وزراء الخارجية أنه من الضروري تطوير مفهوم جديد للحلف.

وقال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ: "نتفق جميعًا على أن القمة ستوفر لنا فرصة تاريخية لتعزيز التعاون عبر الأطلسي بالإضافة إلى تهيئة الحلفاء لعالم لا يمكن التنبؤ به بشكل أكبر... وهناك دعم واسع لضرورة بدء العمل على المفهوم الاستراتيجي الجديد لحلف الناتو فوسطنا الاستراتيجي قد تغير بشكل ملحوظ منذ عام 2010".

ووفقًا للأمين العام للناتو، يجب تنفيذ جميع الأفكار الجديدة. لكن هذا يتطلب زيادة الاستثمار، بحسب قوله. وأشار ستولتنبرغ إلى أنه على مدى السنوات السبع الماضية، زادت أوروبا وكندا الإنفاق العسكري وقال: "للمحافظة على هذا المستوى يجب الاستثمار أكثر معا لأن الاستثمار المشترك في الناتو يضاعف قوتنا الجماعية".

وبالنسبة لتدريب قوات الأمن في أفغانستان بعد خروج القوات الأمريكية، أكد الوزراء استعداد الناتو لتمويل تدريب قوات الأمن الأفغانية بعد انتهاء المهمة العسكرية للتحالف في المنطقة.

أما ما يخص أزمة الطائرة في بيلاروسيا، فقال الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، إن التحالف يتخذ موقفًا موحدًا بشأن حادثة الطائرة في بيلاروسيا، ويدعم العقوبات التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي.