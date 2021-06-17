وزير الدفاع الأمريكي: الجماعات الإرهابية قد تهدد أراضينا من أفغانستان خلال عامين

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الخميس، إن الجماعات الإرهابية في أفغانستان، مثل القاعدة، قد تمثل تهديدا لأراضي الولايات المتحدة وحلفائها خلال عامين.

وذكر الوزير الأمريكي خلال جلسة في الكونغرس: "من الممكن أن يستغرق الأمر عامين، حتى يتمكنوا من تطوير قدراتهم"، بحسب "رويترز".

من جانبه قال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي إنه متفق مع الجدول الزمني الذي ذكره أوستن، موضحا أن هناك خطرا محدودا في الوقت الراهن. وأضاف: "لو حدث انهيار في الحكومة أو تفكيك لقوات الأمن الأفغانية فالخطر سيتزايد بشكل واضح".

وبدأت الولايات المتحدة، بعد 20 عاما، سحب قواتها المتبقية من أفغانستان وعددها 2500، وتستهدف الانسحاب تماما بحلول 11 سبتمبر/ أيلول.

ويعتزم نحو سبعة آلاف من القوات غير الأمريكية، وتتألف في معظمها من دول حلف شمال الأطلسي- إلى جانب قوات من أستراليا ونيوزيلندا وجورجيا-، المغادرة بحلول الموعد نفسه.

وأطاحت قوات أفغانية مدعومة من الولايات المتحدة بـ"طالبان" في أواخر 2001 لرفضها تسليم زعيم تنظيم القاعدة ( الإرهابي والمحظور في روسيا) في ذلك الوقت أسامة بن لادن بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على الولايات المتحدة.