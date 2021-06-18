خامنئي: هناك دول لا يفرق مواطنوها بين صندوقي الانتخابات والفاكهة... فيديو

هاجم المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، الدول التي تشكك في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت، اليوم الجمعة، في بلاده، بداعي أنها ليست ديمقراطية.

وقال خامنئي في مقابلة نشرت على حسابه الرسمي في تويتر، إن "هناك دولا تستخدم قنوات تلفزيونية على مدار الساعة، لكي يتحدثوا ضد انتخاباتنا".

بعض الدول التي لا تعرف الفرق بين صندوق الاقتراع وصندوق الفاكهة تقول إن #انتخابات_إيران ليست ديمقراطية! pic.twitter.com/nPtzz0YgbG — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) June 17, 2021

وتابع: "هذه الدول التي تدار بواسطة قبيلة في منتصف القرن الحادي والعشرين، لم تصل حتى رائحة الانتخابات إليها، ولا يعرف الناس في هذه الدول ما هو صندوق الاقتراع، ولا يفرقون مطلقا بين صندوق الاقتراع وصندوق الفاكهة".

وأضاف: "يقولون إن الانتخابات في إيران ليست ديمقراطية".

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمام الناخبين الإيرانيين في الانتخابات الرئاسية الـ 13، صباح اليوم الجمعة، لاختيار رئيس جديد للبلاد، خلفا للرئيس الحالي حسن روحاني.

وأدلى المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، صباح اليوم، بصوته في الانتخابات الرئاسية الإيرانية في العاصمة طهران.

وقال خامنئي، تعليقا على إجراء الانتخابات الرئاسية في بلاده، إن يوم الانتخابات هو يوم الشعب الإيراني، والناس الذين يذهبون إلى صناديق الاقتراع، اليوم، هم الذين يحددون مستقبل البلاد للسنوات المقبلة.