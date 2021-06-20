نفتالي بينيت: نحن موظفون عند الشعب الإسرائيلي

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئيس وزراء دولة إسرائيل على "تويتر"، مشيرة إلى أن تصريحات بينيت، جاءت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية.
وقال رئيس وزراء إسرائيل: "نحن لسنا أرباب العمل لمواطني إسرائيل"، مضيفا: "نحن موظفون لدى مواطني إسرائيل".
رئيس الوزراء بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية:— رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) June 20, 2021
لسنا أرباب العمل لمواطني إسرائيل وإنما نحن موظفين لدى مواطني إسرائيل وهذه هي الروح التي تسود عند جميع أعضاء الحكومة.
ولفت نفتالي بينيت إلى أن ما يقوله يجسد الروح، التي تسود بين جميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها.
وعقدت الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت"، اجتماعا اليوم الأحد، لبحث القضايا الأمنية والسياسية.
وأصبح نفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا" الديني المتشدد، رئيسا لوزراء إسرائيل، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، بعدما تقدم ائتلافه الحكومي على منافسيه، وتمكن من تشكيل الحكومة.
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