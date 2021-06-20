نفتالي بينيت: نحن موظفون عند الشعب الإسرائيلي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إنه وأفراد حكومته موظفون عند الشعب الإسرائيلي، وذلك خلال اجتماع لحكومته، اليوم الأحد.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لرئيس وزراء دولة إسرائيل على "تويتر"، مشيرة إلى أن تصريحات بينيت، جاءت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية.

وقال رئيس وزراء إسرائيل: "نحن لسنا أرباب العمل لمواطني إسرائيل"، مضيفا: "نحن موظفون لدى مواطني إسرائيل".

رئيس الوزراء بينيت في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية:



لسنا أرباب العمل لمواطني إسرائيل وإنما نحن موظفين لدى مواطني إسرائيل وهذه هي الروح التي تسود عند جميع أعضاء الحكومة. — رئيس وزراء دولة إسرائيل (@Israelipm_ar) June 20, 2021

ولفت نفتالي بينيت إلى أن ما يقوله يجسد الروح، التي تسود بين جميع أعضاء الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها.

وعقدت الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت"، اجتماعا اليوم الأحد، لبحث القضايا الأمنية والسياسية.

وأصبح نفتالي بينيت، زعيم حزب "يمينا" الديني المتشدد، رئيسا لوزراء إسرائيل، منذ 13 يونيو/ حزيران الجاري، بعدما تقدم ائتلافه الحكومي على منافسيه، وتمكن من تشكيل الحكومة.