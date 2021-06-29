إيران: طلبات دولية على اللقاح المحلي المضاد لكورونا

كشف مسؤول إيراني بارز، اليوم الثلاثاء، عن وجود طلبات كثيرة حول العالم للحصول على اللقاح الإيراني المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، عن رئيس إدارة الغذاء والدواء الإيرانية، محمد رضا شانه ساز، أن بلاده تلقت طلبات عالمية للحصول على اللقاح المحلي المضاد لكورونا، مشددا على أن إيران لن تقوم بعملية التصدير لهذا اللقاح المحلي إلى أن تكتمل حملة التطعيم العام في البلاد.

وأوضح المسؤول الإيراني أنه خلال ألأشهر القليلة المقبلة ستقوم بلاده بتلبية الاحتياجات المحلية من اللقاحات، على أن تكون جاهزين للتصدير خلال فترة قصيرة، مشيرا إلى أن إيران تعتمد، وبشكل أساسي، على الإنتاج المحلي، كون بلاده لا تريد الاعتماد، بهذا الشكل، على اللقاحات الأجنبية.

وأفاد رئيس إدارة الغذاء والدواء الإيرانية بأن هناك حوالي 1.8 مليون جرعة من اللقاحات المنتجة، محليا، في الوقت الحالي، وجاهزة لتسليمها إلى وزارة الصحة في بلاده، على أن يتم إنتاج 3-4 ملايين جرعة محلية، مع نهاية شهر يوليو/تموز المقبل، على أن يصل العدد النهائي لتلك الجرعات 10 ملايين جرعة من اللقاحات المحلية شهريا، حتى شهر سبتمبر/أيلول المقبل.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول إيراني كبير في وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، أن طهران تسعى لتطعيم الأشخاص دون سن الـ 18 عاما بلقاح "باستور" المحلي.

وقال مساعد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، علي رضا رئيسي، إنه خلال الأسابيع الستة القادمة سيصل طهران نحو 9 ملايين جرعة من لقاح كورونا، وبأنه في الوقت الحالي سيتم تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وأشار إلى أن هناك 6 لقاحات مضادة لكورونا يتم تطويرها في البلاد، منها لقاح "بركت" الذي حصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، وتلقاه قائد الثورة الإسلامية، علي خامنئي.

وشدد على أن لقاح "باستور" المحلي سيحصل على الترخيص الطارئ للتطعيم به، خلال الأسبوع الجاري أو المقبل، كما سيحصل لقاح "رازي" على الترخيص الطارئ في غضون شهر أو شهرين.