منتدى غاز شرق المتوسط يوافق على حزمة من القرارات الجديدة

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الوزاري الخامس لمنتدى "غاز شرق المتوسط" برئاسة طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية المصري.

وشارك في الاجتماع وزراء الطاقة والعلاقات الخارجية للدول المؤسسين للمنتدى، من قبرص ومصر وفرنسا واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين، بالإضافة إلى نائب مساعد وزير الطاقة الأمريكي كمراقب.

شهد الاجتماع توقيع الملا اتفاقية المقر الرئيسي لمنتدى "غاز شرق المتوسط" نيابة عن مصر، وأسامة مبارز القائم بأعمال الأمين العام بالنيابة عن المنتدى، حسبما ذكرت بوابة "أخبار اليوم" المصرية.

ناقش الحضور أنشطة المنتدى ومنها التطورات المتعلقة بمجموعات العمل الأربعة، والتطور المحقق في دراسة "الغاز الطبيعى الإقليمى وتوازن العرض والطلب في سوق الطاقة" والتي تتم حاليا بدعم من الاتحاد الأوروبي.

ووافق الأعضاء بالإجماع على طلب البنك الدولى والاتحاد الأوروبى للانضمام إلى المنتدى بصفة "مراقب".

كما شهد الاجتماع إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمنتدى ليكون أول منصة رسمية للمنتدى للتواصل، من أجل عرض أنشطة المنتدى للعالم أجمع.

وصدق الاجتماع على إنشاء الأمانة العامة للمنتدى، وعلى الجدول الزمني لتعيين الأمين العام الدائم، والذي سيبدأ في يناير/ كانون الثاني عام 2022، كما تم الموافقة على ميزانية المنتدى لعامى 2021 و2022.