بريطانيا وفرنسا وألمانيا: نشعر بقلق بالغ من إنتاج إيران لليورانيوم المخصب

صرحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، اليوم الثلاثاء، أنها تشعر بـ"قلق بالغ"، بشأن قرار إيران إنتاج يورانيوم مخصب حتى 20%.

جاء هذا في بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية البريطانية، بحسب وكالة "رويترز".

وورد في البيان: "أن إيران ليس لديها حاجة مدنية يعتد بها للبحث والتطوير في معدن اليورانيوم، وإنتاجه الذي يعد خطوة أساسية في تطوير الأسلحة النووية".

وأضافت الدول الثلاث: "نحث إيران بقوة على وقف كافة الأنشطة التي تنتهك خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) دون تأخير للعودة إلى المفاوضات في فيينا برؤية تفضي إلى التوصل إلى نتيجة سريعة".

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران أخطرتها بأنها اتخذت خطوات لإنتاج معدن اليورانيوم المخصب حتى 20 بالمئة لاستخدامه وقودا في مفاعل أبحاث.

يأتي هذا في الوقت الذي تجري فيه إيران مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة منذ أبريل/ نيسان بهدف إحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ويفرض الاتفاق قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات. وعقب انسحاب ترامب، بدأت إيران التخلي عن العديد من قيود الاتفاق.

وقامت إيران بالفعل بإنتاج كمية محدودة غير مخصبة من معدن اليورانيوم هذا العام، الأمر الذي مثل انتهاكا للاتفاق، الذي يمنع كافة الأنشطة المتعلقة بمعدن اليورانيوم لإمكانية استخدامه في إنتاج المادة الرئيسية لصنع قنبلة نووية.