تركيا تؤكد استعدادها لاستضافة مؤتمر حول الإصلاحات في أوكرانيا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده ترحب باستضافة أحد المؤتمرات المخصصة للإصلاحات في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال كلمة وزير خارجية تركيا في المؤتمر الدولي الذي عقد، اليوم الأربعاء، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس حول الإصلاحات في أوكرانيا.

وأضاف جاويش أوغلو: "سنكون سعداء لاستضافة أحد المؤتمرات المستقبلية حول الإصلاحات في أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه قد يُعقد في تركيا بعد بولندا وسويسرا.

وأوضح أن "التعاون بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وأوكرانيا، والذي سيتوسع تدريجيا، مهم للغاية لأوكرانيا قوية ومستقلة".

وأكد الوزير التركي أنه "من المهم دعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات في أوكرانيا"، لافتا إلى أن تركيا ستواصل أيضا دعمها وتنفيذ الإصلاحات فيها.