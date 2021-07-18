تركيا تحتجز 133 مهاجرا أفغانيا قرب الحدود الإيرانية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، احتجاز 133 من المهاجرين غير الشرعيين، معظمهم أفغان، قرب الحدود الجنوبية مع إيران منذ أمس في ظل تصاعد القتال في أفغانستان.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين في الوزارة أن السلطات احتجزت 73 أفغانيا أمس في إقليم فان شرقي البلاد، و60 آخرين، منهم 59 أفغانيا، في منطقة أرجيش في فان اليوم.

وخلال الأسابيع الماضية تزايدت المخاوف من احتمالية تدفق المهاجرين مجددا إلى تركيا من أفغانستان، في ظل تصاعد أعمال العنف بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان" بالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي.

ووفقا لتقديرات وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فقد نزح 270 ألف أفغاني داخل البلاد منذ شهر يناير/ كانون الثاني، الأمر الذي رفع عدد المضطرين لترك ديارهم إلى أكثر من 3.5 مليون.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، التقى وزراء خارجية تركيا وأفغانستان وإيران، في منتدى أنطاليا الدبلوماسي جنوبي تركيا، لبحث مسألة التعاون في مجالات الأمن والطاقة والهجرة.

وذكرت مصادر دبلوماسية تركية أنه لا توجد وسيلة محددة بين أنقرة وطهران لمواجهة مسألة الهجرة من أفغانستان على الرغم من أن تركيا وجهة رئيسية، لكن إجراءات أمن الحدود بشكل عام مطبقة على طول الحدود.

وتستضيف تركيا نحو 4 ملايين لاجئ، معظمهم من سوريا، لتصبح أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم.