بايدن مهنئا المسلمين بعيد الأضحى: يذكرنا بـ "الأصول المشتركة" للأديان السماوية

وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، رسالة تهنئة إلى جميع المسلمين حول العالم، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أنه يذكر العالم بما وصفه بـ "الأصول المشتركة" للأديان السماوية.

ويحتفل المسلمون حول العالم، اليوم الثلاثاء بعيد الأضحى وشعائر الحج، التي تستمر عدة أيام وتعد من أهم المناسبات الدينية لهم.

وكتب بايدن على "تويتر": "أنا وجيل بايدن، نرسل أحر التهاني إلى المسلمين الذين يحتفلون بعيد الأضحى اليوم".

Jill and I send our warmest greetings to those celebrating Eid al-Adha. The Eid traditions and Hajj rituals are a reminder of the importance of providing for those less fortunate and the shared roots of the world’s Abrahamic faiths. Have a safe and wonderful holiday. — President Biden (@POTUS) July 20, 2021

وأضاف: "تقاليد العيد وشعائر الحج تذكر بأهمية العطاء الذي يتم منحه للفقراء والمحتاجين، وتذكرنا أيضا بالأصول المشتركة للأديان السماوية".

وقال الرئيس الأمريكي: "أتمنى لكم إجازة سعيدة مليئة بالأمان".

ويعد عيد الأضحى وعيد الفطر، العيدان الرئيسيان عند المسلمين، ويتم الاحتفال بهما وفقا للتقويم الهجري، الذي يتم تحديد بداية ونهاية الأشهر فيه على رؤية الهلال، فإن تواريخ الاحتفال بها في التقويم الميلادي، تتغير كل عام.