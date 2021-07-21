برلين تعلق على المفاوضات مع واشنطن بشأن مشروع "التيار الشمالي 2"

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية مارتينا فيتز، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات بين ألمانيا والولايات المتحدة بشأن مشروع "التيار الشمالي 2" مستمرة، وقد تم إحراز بعض التقدم، لكن حتى الآن ليس لدى الحكومة الألمانية ما تقدمه بشأن هذا الموضوع.

وأضافت فيتز "تجري الحكومة الألمانية محادثات مع السلطات الأمريكية حول هذا الموضوع. لقد كانت هناك مفاوضات مكثفة في الأشهر الأخيرة وتم إحراز تقدم جيد مؤخرا. نحن على ثقة من أننا سنكون قادرين على تقديم المزيد قريبا".

من جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الكرملين على علم بأنه خلال لقاءات ميركل في الولايات المتحدة تم التوصل إلى تفاهم معين بشأن مشروع "التيار الشمالي 2" لكن لا توجد تفاصيل بعد.

هذا وأفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة وألمانيا قد تعلنان، اليوم الأربعاء، عن اتفاق يخص مشروع "التيار الشمالي 2".

ورأى السيناتور الجمهوري الأمريكي تيد كروز، أن الاتفاقية المحتملة بين واشنطن وبرلين بشأن المشروع ستكون كارثة على الولايات المتحدة وانتصارا جيوسياسيا لروسيا.

جدير بالذكر، أن مشروع "التيار الشمالي 2" يضم بناء خط أنابيب غاز بسعة 55 مليار متر مكعب سنويا من الساحل الروسي عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا.

وتقوم شركة "نورد سترريم 2 أي جي" بإنجاز هذا المشروع مع المساهم الوحيد، وهو شركة غازبروم الروسية.

وتمول عدة شركات أوروبية، هي "رويال داتش شيل" و"أو إم في" و"إنجي" و"يونيبر" و"ونترشيل"، المشروع بنسبة 50 بالمئة.

ويواجه مشروع "التيار الشمالي 2" عراقيل بسبب الضغوطات الأميركية، حيث تهدد واشنطن الشركات المشاركة في المشروع بالعقوبات.