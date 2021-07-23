واشنطن تدين فرض الصين "عقوبات انتقامية" على مواطنين ومنظمات أمريكية

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة تدين فرض بكين "عقوبات انتقامية" على المواطنين والمنظمات الأمريكية، معتبرة أن هذه الإجراءات لن تمنع واشنطن من فرض عقوبات جديدة على بكين.

واشنطن -سبوتنيك. وقالت المتحدثة خلال إيجاز صحفي: "لقد رأينا تقارير تفيد بأن جمهورية الصين الشعبية فرضت عقوبات على عدد من الأفراد والشركات، بما في ذلك موظف سابق بالإدارة السابقة. هذه الإجراءات لن توقفنا، ونحن مصممون على ممارسة سلطات العقوبات لدينا بشكل كامل".

وأشارت بساكي إلى أن تصرفات جمهورية الصين الشعبية هي "مثال آخر على كيفية قيام بكين، من أجل إرسال إشارة سياسية، بمعاقبة مواطنيها والشركات ومنظمات المجتمع المدني وإظهار مرة أخرى مناخ الاستثمار المتدهور والمخاطر السياسية المتزايدة في جمهورية الصين الشعبية".

وشددت على أن "ممثلي الحزبين في الولايات المتحدة يعارضون الإجراءات الموجهة ضد أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميًا، ومحاولات بكين لتهديد المنظمات غير الحكومية المعترف بها دوليًا تظهر فقط عزلتها في العالم".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الخارجية الصينية، فرض عقوبات على وزير التجارة الأمريكي السابق ويلبر روس وستة مسؤولين أمريكيين آخرين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان: "إن العقوبات ستكون ردا على القيود التي فرضتها وزارة العدل الأمريكية على المسؤولين الصينيين في هونغ كونغ".

وشدد المتحدث على أن واشنطن تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ، وتتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

وحذر ليجيان من أن أي محاولة خارجية للتدخل في شؤون هونغ كونغ، بقوله: "ستكون عديمة الجدوى مثل نملة تحاول هز شجرة كبيرة".

وشغل ويلبر روس منصب وزير التجارة الأمريكي في إدارة دونالد ترامب في الفترة الممتدة من عام 2017 إلى 2021، كما شارك في فرض عقوبات على عدد من الشركات الصينية في عام 2020.