الولايات المتحدة تعزي الصين في ضحايا الفيضانات

قال مسؤول أمريكي رفيع، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم التعازي للصين إثر الفيضانات التي تعرضت لها البلاد وأدت إلى خسائر بشرية.

وقال المسؤول الأمريكي إن ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ستقدم التعازي للشعب الصيني خلال الزيارة التي من المقرر أن تقوم بها إلى بكين، غدا الأحد.

وتابع: "ستستغل شيرمان زيارتها المقبلة إلى الصين لتقديم التعازي للصين، إثر الفيضانات التي تتعرض لها الدولة الآسيوية".

وقال المسؤول الأمريكي الرفيع، إن نائبة وزير الخارجية ستعبّر عن تعازيها للشعب الصيني إثر فقد الأرواح ووجود العديد من المفقودين في الفيضانات التي شهدتها البلاد.

ووفقا لإحصائيات، أمس الجمعة، فإن عدد ضحايا الفيضانات في مقاطعة هينان وصل إلى 51 شخصا.

وتشير تقديرات السلطات الصينية إلى أن الخسائر الاقتصادية جراء الفيضانات تقدر بـ 10 مليار دولار أمريكي.

Senior US official Wendy Sherman to meet China’s Wang Yi in Tianjin https://t.co/ItedXbIyR1 — SCMP News (@SCMPNews) July 21, 2021

وحدثت الفيضانات نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها مقاطعة هينان، ونتج عنها تضرر مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، بينما تم إجلاء مئات الآلاف من المواطنيين إلى مناطق آمنة.