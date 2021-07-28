بلينكن يجري مباحثات ثنائية مع رئيس وزراء الهند

أجرى وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن، مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء الهندي نارندا مودي، تناولت العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ذكر ذلك وزير الخارجية الأمريكية في تدوينة على صفحته الرسمية على "تويتر"، اليوم الأربعاء، وأرفقها بصورة ترصد جانبا من لقائه مع مودي.

I was pleased to meet with Prime Minister @narendramodi to discuss our joint efforts to deepen the U.S.-India Comprehensive Global Strategic Partnership and expand our cooperation on COVID-19 response efforts, regional security, and climate change. pic.twitter.com/Aqv27hRpEV — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 28, 2021

وكتب بلينكن: "شعرت بالسعادة إثر لقائي مع رئيس الوزراء الهندي، حيث بحثنا معا الجهود المشتركة لتعميق الشراكة الأمريكية الهندية، الشاملة".

وقال بلينكن: الشراكة بين الولايات المتحدة الأمريكية والهند لها أهمية استراتيجية عالمية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنه بحث مع رئيس وزراء الهند التوسع في التعاون بين البلدين في مجال مكافحة جائحة كورونا وقضايا الأمن الإقليمي والتغيرات المناخية.

وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أن واشنطن خصصت مساعدات مالية إلى الهند بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لدعم جهود الهند في مكافحة جائحة كورونا.

Today, I'm proud to announce an additional $25 million from the U.S. government, through @USAID, to support India’s COVID-19 vaccination program. The United States’ support will help save lives by strengthening vaccine supply chains across India. pic.twitter.com/In45qnrgID — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 28, 2021

وقال بلينكن إن الدعم الأمريكي سيساهم في إنقاذ حياة الكثيرين ويساهم في تدعيم منظومة التطعيم ضد كورونا في الهند.