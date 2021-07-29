واشنطن تندد بتصاعد العنف على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان

نددت الخارجية الأمريكية بالتصاعد الأخير في العنف على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، ودعت الطرفين إلى الالتزام بتعهداتهما في وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات فورية لخفض التصعيد.

القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن "الولايات المتحدة تندد بالتصعيد الأخير في العنف على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان".

وأضاف البيان: "ندعو كل من أرمينيا وأذربيجان إلى الالتزام بتعهداتهما في اتفاق وقف إطلاق النار، واتخاذ خطوات فورية لخفض تصعيد الموقف".

وتابع البيان: "التوتر المتواصل على الحدود بين البلدين يؤكد ضرورة الوصول إلى حل شامل يعالج كل القضايا العالقة، ويطبع العلاقات بين البلدين، ويسمح للشعبين في المنطقة بالعيش بسلام".

وأمس الأربعاء، أعلنت أرمينيا عن مقتل ثلاثة من جنودها في تبادل لإطلاق النار على الحدود مع أذربيجان قرب منطقة جيغاركونيك.

وفي وقت لاحق، أعلن الجانبان توصلهما لاتفاق برعاية روسية على وقف إطلاق النار في محاولة لتهدئة التوترات.

وذكرت وزارة الدفاع الأرمينية أن الاتفاق تم بواسطة قوات حفظ السلام الروسية.