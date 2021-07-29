وزير الدفاع الأمريكي يصل الفلبين ضمن جولة أسيوية... فيديو

وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إلى الفلبين، ضمن جولة أسيوية تشمل فيتنام وسنغافورة، للتأكيد على أهمية المنطقة التي تنال اهتماما كبيرا من قبل إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزير الدفاع الأمريكي على "تويتر"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظة وصول أوستن إلى الفلبين.

Wheels down in the Philippines. pic.twitter.com/S8kjbTKMxW — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) July 29, 2021

وتقول وكالة "رويترز" في تقرير سابق، إن الزيارة التي يقوم بها وزير الدفاع الأمريكي لدول جنوب شرق آسيا، تكشف الأهمية التي توليها إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس، لهذه المنطقة.

وتؤكد جولة وزير الدفاع الأمريكي الأسيوية الالتزام الأمريكي تجاه تلك المنطقة، بحسب جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، في تصريحات سابقة.

ويمتلك لويد أوستن علاقات عسكرية مع الفلبين تمتد على مدى عقود، وتعد شريكا دفاعيا للولايات المتحدة الأمريكية.

ورغم ذلك فإن هناك مخاطر تهدد بتراجع التحالف الأمريكي مع الفلبين، بسبب موقف الرئيس الحالي رودريغو دوتيرتي، الذي يدعم الصين بصورة كبيرة.