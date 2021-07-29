المتحدث باسم الرئاسة التركية يصف حرائق غابات أنطاليا بـ"الكارثة الوطنية"

وصف المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالين، اليوم الخميس، حرائق الغابات في جنوب تركيا بـ"الكارثة الوطنية"، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام يجري تحقيقا شاملا في أسبابها.

وكتب قالين على "تويتر"، أن "حرائق الغابات كارثة وطنية، جميع الوزارات تخوض معركة مكثفة معها بالتنسيق؛ يدرس مكتب المدعي العام أسباب الحرائق بشكل شامل. وسيستمر العمل بلا كلل".

Orman yangınları milli bir felakettir.



Tüm kurumlarımız eşgüdüm halinde yoğun bir mücadele veriyor.



Savcılıklar yangınların sebeplerini çok yönlü olarak inceliyor.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.



Çalışmalar aralıksız devam edecek. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) July 29, 2021

وكان حريق كبير، قد اندلع يوم أمس الأربعاء، في غابات منطقة مانافجات في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا، بسبب الرياح القوية والطقس الحار، وانتشر اللهب بسرعة على مساحة كبيرة، واليوم تمت السيطرة على الحريق بفضل جهود فرق الإطفاء والتدخل الجوي والبري.

© Sputnik . Ministry of Emergency Situations of the Russian Federation روسيا ترسل طائرات لإطفاء الحرائق في تركيا

تسببت الحرائق بمصرع 3 أشخاص وإصابة 122 آخرين، ووفقًا لما أفادت به القنصلية الروسية في أنطاليا لوكالة "سبوتنيك"، لم ترد أي معلومات عن تضرر الرعايا الروس.

وقال وزير الزراعة التركي، بكير باكديميرلي، إن 5 مروحيات وطائرة و30 عربة إطفاء تشارك في إخماد حريق غابات بمنطقة منتجع مارماريس. ووفقاً له، فقد تم إخلاء أحد الفنادق في منطقة بودروم، مع اقتراب الحرائق من الفندق.

ووفقًا لوزارة الزراعة، فإن فرق الإطفاء تحاول السيطرة على حرائق الغابات التي اندلعت في 13 مقاطعة تركية خلال اليومين الماضيين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الحريق نشب لسبب غير معروف وانتشرت ألسنة اللهب بسبب سرعة الرياح في الغابات.