المتحدث باسم الرئاسة التركية يصف حرائق غابات أنطاليا بـ"الكارثة الوطنية"

وكتب قالين على "تويتر"، أن "حرائق الغابات كارثة وطنية، جميع الوزارات تخوض معركة مكثفة معها بالتنسيق؛ يدرس مكتب المدعي العام أسباب الحرائق بشكل شامل. وسيستمر العمل بلا كلل".

وكان حريق كبير، قد اندلع يوم أمس الأربعاء، في غابات منطقة مانافجات في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا، بسبب الرياح القوية والطقس الحار، وانتشر اللهب بسرعة على مساحة كبيرة، واليوم تمت السيطرة على الحريق بفضل جهود فرق الإطفاء والتدخل الجوي والبري.