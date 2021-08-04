أوباما يتخذ قرارا مهما بشأن حفل عيد ميلاده الـ 60

وكان من المتوقع حضور مئات المدعوين إلى الحفل، الذي اعتذر عن حضوره في وقت سابق الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن.
ويبلغ أوباما عامه الـ60 اليوم، 4 أغسطس/ آب الجاري.
وكان من المقرر أن يقام الحفل داخل قصر أوباما بجزيرة "مارثا فينيارد" بولاية ماساتشوستس.
Former Pres. Barack Obama has decided to "significantly scale back" his 60th birthday party on Martha’s Vineyard due to the spread of the delta variant, according to a spokesperson.— ABC News (@ABC) August 4, 2021
Hundreds of guests were expected to attend. https://t.co/zHJVXyIO1L pic.twitter.com/NdYaC6pizi
يذكر أنه يجري التخطيط لهذا الحفل منذ أشهر، إلا أن التطورات الخاصة بانتشار سلالة دلتا جعلت أوباما وقرينته ميشيل أوباما، يقرران إقامة حفل محدود تقتصر المشاركة فيه على العائلة والأصدقاء فقط.
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