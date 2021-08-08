الآلاف يفرون من جزيرة إيفيا اليونانية بسبب حرائق الغابات

في ظل احتدام حرائق الغابات في جزيرة إيفيا اليونانية، لليوم السادس على التوالي، فر آلاف الأشخاص من منازلهم.

وبحسب "رويترز"، فقد استعدت العبارات، اليوم الأحد، لمزيد من عمليات الإجلاء من الجزيرة بعد نقل كثيرين إلى مناطق آمنة بحرا.

وخلال الأيام الأخيرة، تراجعت حدة الحرائق التي كانت تهدد الضواحي الشمالية للعاصمة أثينا.

لكن حريق "إيفيا" وهي جزيرة كبيرة تقع في شرق العاصمة اليونانية سرعان ما انتشر في عدة جهات.

ودمرت النيران عشرات الآلاف من الأفدنة في الغابات عبر القطاع الشمالي، الأمر الذي أجبر السلطات على إخلاء عشرات القرى.

وتتواصل حرائق الغابات في مناطق كثيرة من اليونان، في الوقت الذي تواجه فيه أسوأ موجة حارة منذ نحو 3 عقود.

وأتت النيران على أراضي غابات ودمرت عشرات المنازل ومؤسسات الأعمال في جميع أنحاء اليونان.

واضطرت السلطات إلى نشر قوات من الجيش للمساعدة في إخماد الحرائق. كما أرسلت عدة دول من بينها فرنسا ومصر وسويسرا وإسبانيا مساعدات منها طائرات إطفاء.

وذكرت السلطات أن ما يزيد على 570 من رجال الإطفاء يواجهون النيران في إيفيا.

وقال حاكم منطقة وسط اليونان فانيس سبانوس، إن الوضع في شمال الجزيرة كان "صعبا للغاية" على مدار ما يقرب من أسبوع.

وخلال الليلة قبل الماضية اندفعت ألسنة اللهب بفعل قوة الرياح إلى بلدة ثراكوماكدونيس حيث احترقت منازل، وطلبت السلطات من السكان إخلاء المكان.