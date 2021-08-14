مسؤول محلي: طالبان تسيطر على مدينة تبعد 70 كيلومترا عن كابول

قال عضو مجلس إقليمي محلي، إن حركة "طالبان" سيطرت اليوم السبت على مدينة بل علم الأفغانية، التي تبعد حوالي 70 كيلومترا عن العاصمة كابول.

وأضاف لـ "رويترز" طالبا عدم ذكر اسمه أن مقاتلي الحركة لم يواجهوا مقاومة تذكر.

تأتي سيطرة "طالبان" على المدينة، التي يمكن شن هجوم منها على العاصمة، بعد يوم من سقوط ثاني وثالث أكبر مدن أفغانستان في أيدي مقاتلي الحركة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، جون كيربي، بأن حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا) تعتزم عزل العاصمة الأفغانية كابول.

وأعلنت حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، اليوم السبت، سيطرتها على مدينة شرانة عاصمة ولاية باكتيكا شرقي البلاد، لتكون بذلك مركز الولاية الـ 18 التي تسقط بيد الحركة.

وكانت مصادر في الجيش الأمريكي قد قدرت أن كابول يمكن أن تتعرض لهجوم المتمردين في غضون 30 يوما وأن "طالبان" قد تجتاح بقية البلاد في غضون بضعة أشهر، إلا أن مسلحي الحركة سيطروا خلال أيام فقط على جزء كبير من شمال وغرب البلاد.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والمقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/ أيلول القادم.